Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
La Russie, l'Ukraine et les États-Unis ont convenu d'échanger 314 prisonniers - envoyé de Trump
https://fr.sputniknews.africa/20260205/la-russie-lukraine-et-les-etats-unis-ont-convenu-dechanger-314-prisonniers---envoye-de-trump-1083145296.html
La Russie, l'Ukraine et les États-Unis ont convenu d'échanger 314 prisonniers - envoyé de Trump
La Russie, l'Ukraine et les États-Unis ont convenu d'échanger 314 prisonniers - envoyé de Trump
Sputnik Afrique
05.02.2026, Sputnik Afrique
2026-02-05T11:24+0100
2026-02-05T11:24+0100
https://cdn1.img.sputniknews.africa/i/logo/logo-social.png
ukraine
russie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukraine, russie
ukraine, russie

La Russie, l'Ukraine et les États-Unis ont convenu d'échanger 314 prisonniers - envoyé de Trump

11:24 05.02.2026
S'abonner
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала