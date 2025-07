https://fr.sputniknews.africa/20250717/les-pays-de-lotan-nont-aucune-capacite-pour-rivaliser-avec-le-complexe-militaro-industriel-russe-1075669021.html

"Les pays de l’Otan n’ont aucune capacité pour rivaliser avec le complexe militaro-industriel russe"

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Alexandre Artamonov, journaliste et analyste franco-russe, spécialiste des questions géopolitiques et militaires

dégonfle la bulle médiatique occidentale autour des déclarations de Trump concernant de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine payées par les Européens.

Les récentes déclarations de Donald Trump quant à la reprise des livraisons d’armes à l’Ukraine ne sont en rien porteuses de quoi que ce soit de nouveau sur le terrain, pour la simple et unique raison que "ces livraisons américaines ou occidentales, en général, ne se sont jamais arrêtées, même après l’arrivée du nouveau Président américain au pouvoir en janvier dernier", rappelle auprès de Radio Sputnik Afrique Alexandre Artamonov, professeur à l’Académie diplomatique du ministère russe des Affaires étrangères, spécialiste des questions géopolitiques et militaires.Dans le même sens, Alexandre Artamonov souligne que les "soi-disant nouvelles livraisons d’armes occidentales, aussi bien en quantité qu’en qualité, ne résisteront pas plus de quelques heures voire quelques minutes sur le front, face à la puissance de feu de l’armée russe. Et pour cause, la ligne de front qui sépare les deux forces armées, ukrainienne et russe, est d’environ 2.000 kilomètres de longueur. Pour tenir ce front en position défensive, il faut entre 4.000 et 6.000 obus par jour. Cependant, en cas de décision d’avancer, on aura besoin d’entre 14.000 et 16.000 obus par jour. Si le choix est porté sur une offensive généralisée et victorieuse, il faut au moins 20.000 obus par jour pour pouvoir mener à bien l’opération en atteignant ses objectifs stratégiques. Donc, pour avoir une idée sur la capacité de production d’obus de l’industrie militaire russe, il suffit de multiplier la quantité journalière par 365 jours [soit entre 5 à 7 millions d’obus par an, ndlr]. Tous les pays de l’Otan ensemble n’ont aucune capacité industrielle pour rivaliser avec le complexe-militaro-industriel russe, de l’aveu même du secrétaire général de l’Otan".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

