Côte d’Ivoire: paroles d’ancêtres et poésie engagée au cœur d’une renaissance culturelle

Côte d’Ivoire: paroles d’ancêtres et poésie engagée au cœur d’une renaissance culturelle

Dans l’émission cet épisode d'Identités Africaines, Dominique Kouakou Tanoh, défenseur des proverbes agni, et Konan Marcellin Kouakou, juriste-poète, partagent... 30.04.2025, Sputnik Afrique

Auteur de Proverbes de chez nous, Dominique Kouakou Tanoh consacre sa retraite à transcrire les maximes orales des Agnis, menacées par l’oubli. Pour cet ancien inspecteur pédagogique, ces phrases ciselées incarnent une pédagogie millénaire.Docteur en droit et auteur du recueil Amour, Peines et Rengaines, Konan Marcellin Kouakou utilise les vers pour défendre la dignité humaine. Son poème À une adolescente, dédié à sa fille, mêle tendresse paternelle et avertissement social.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Identités Africaines.

