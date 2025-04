https://fr.sputniknews.africa/20250412/chaque-burkinabe-doit-sengager-a-etre-un-ambassadeur-culturel-et-touristique-1071826218.html

Chaque Burkinabè "doit s'engager à être un ambassadeur culturel et touristique"

Chaque Burkinabè "doit s'engager à être un ambassadeur culturel et touristique"

Sputnik Afrique

C'est à l'occasion de la première édition du Festival international des Cascades (FESTICAS) que le ministre du Tourisme a lancé cet appel. 12.04.2025, Sputnik Afrique

2025-04-12T15:08+0200

2025-04-12T15:08+0200

2025-04-12T15:08+0200

burkina faso

afrique subsaharienne

tourisme

attractions

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/04/0c/1071826039_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4532be94298763dfef0e7c950e648b83.jpg

Le Burkina regorge de merveilles à découvrir et à explorer et "c'est à nous de les valoriser en premier", a insisté Pingdwendé Gilbert Ouedraogo. Le FESTICAS se tient du 10 à 13 avril à Banfora, région du sud-ouest du pays qui abrite de nombreux sites emblématiques. L'évènement met à l’honneur les richesses touristiques et culturelles de la région des Cascades. Il réunit tant des Burkinabè que des touristes, ainsi que des artistes et artisans. Visites de sites touristiques, expositions artisanales, concerts, spectacles, projections et ateliers professionnels sont au programme.

burkina faso

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, afrique subsaharienne, tourisme, attractions