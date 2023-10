https://fr.sputniknews.africa/20231010/a-cause-de-lukraine-leurope-craint-de-ne-pas-avoir-de-munitions-pour-soutenir-israel-1062668680.html

À cause de l'Ukraine, l'Europe craint de ne pas avoir de munitions pour soutenir Israël

"Une énorme pénurie de munitions à cause de l'Ukraine" empêcherait les Européens d'accorder leur soutien à Israël contre le Hamas, relate le Foreign Policy... 10.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-10T09:38+0200

De nombreux responsables européens craignent que leurs gouvernements n'aient plus de ressources pour soutenir Israël à cause de leur aide à l’Ukraine. "Nous sommes confrontés à une énorme pénurie de munitions à cause de l'Ukraine", a déclaré au magazine Foreign Policy un responsable allemand qui a requis l'anonymat.Le 9 octobre, les pays européens devaient examiner la possibilité de fournir une aide militaire à Israël, alors que les États-Unis se sont déjà engagés à apporter davantage de soutien à l’État hébreu.Près de 1.600 mortsAu quatrième jour des hostilités lancées par le mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre à partir de la bande de Gaza, l’armée israélienne déclare avoir plus ou moins repris le contrôle de la barrière à la frontière avec Gaza. Le conflit a déjà fait près de 1.600 morts des deux côtés, selon les bilans officiels. Plus de 900 Israéliens ont été tués et 2.616 blessés depuis le début de l’offensive. Côté palestinien, les autorités locales dénombrent plus de 700morts et 3.727 blessées.Israël, qui dit avoir mobilisé plus de 300.000 réservistes, a depuis imposé un "siège total" à la bande de Gaza, qui est sous le contrôle du Hamas depuis 2007. Le Hamas, qui a baptisé son opération "Déluge d’Al-Aqsa", a menacé d’exécuter des otages en réaction aux bombardements de Gaza, lancés en réponse à l'attaque sans précédent sur Israël.

