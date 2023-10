https://fr.sputniknews.africa/20231006/voici-les-villes-africaines-les-mieux-placees-pour-faire-du-business-1062581638.html

Voici les villes africaines les mieux placées pour faire du business

Voici les villes africaines les mieux placées pour faire du business

Sept villes africaines sont entrées dans le classement de la compétitivité Global Financial Centers Index. Dominés par Casablanca, tous les centres financiers... 06.10.2023

La ville de Casablanca tient cette année le titre du premier centre africain financier, selon le classement de la compétitivité Global Financial Centers Index (GFCI), dont la dernière édition vient de sortir.Dans le classement des acteurs majeurs globaux, composé de 121 villes, Casablanca occupe néanmoins la 54e position.Dans le top 3 africain figure également l’île Maurice (deuxième au niveau africain et le 68e globalement). Ce pays compte parmi les plus performants du continent, après avoir gagné plus de 10 positions.Kigali, capitale rwandaise, est la troisième au niveau africain et la 81e au niveau global.Deux villes sud-africaines sont entrées dans le classement: Johannesburg (83) et Le Cape (91). La capitale kenyane, Nairobi, occupe la 90e position. Lagos, la plus grande ville du Nigeria, est 103e.Le top 3 global est dominé par New York, Londres et Singapour.Tous les centres du continent africain ont amélioré leurs positions, selon les auteurs du classement, qui prend en compte 147 critères fournis par la Banque mondiale, l'Economist Intelligence Unit, l'OCDE et les Nations unies. De plus, ces facteurs sont combinés avec les évaluations de plus de 9.000 répondants. La liste est publiée 2 fois par an depuis 2007 par le groupe Z/Yen Partners en collaboration avec le China Development Institute.

