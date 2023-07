https://fr.sputniknews.africa/20230704/une-attaque-de-drones-repoussee-a-moscou-1060314703.html

Une attaque de drones repoussée à Moscou, un "acte terroriste" selon la Russie

Une attaque de drones repoussée à Moscou, un "acte terroriste" selon la Russie

Plusieurs drones ont été abattus ce mardi dans la banlieue de la capitale russe et dans la région de Moscou, selon les sources officielles. La Russie dénonce... 04.07.2023, Sputnik Afrique

Une multiple attaque de drones a été repoussée ce mardi dans la banlieue de la capitale russe et dans la région de Moscou, ont annoncé les services d'urgence. Deux engins ont été abattus à Koubinka, dans la région de Moscou, et un autre dans la "nouvelle partie" de la capitale, élargie vers le sud en 2012.Plus tard, les services d'urgence ont fait état d'une autre attaque de drones dans la "Nouvelle Moscou". Il s'agit ainsi en somme de quatre engins abattus à Moscou et un dans sa région.Aucune victime n'est à déplorer.L'aéroport moscovite de Vnoukovo a suspendu momentanément ses activités, lesquelles ont repris peu après. Plusieurs vols ont cependant été redirigés vers d'autres aéroports.Un "acte terroriste"Selon le maire, Sergueï Sobianine, il s'agit d'une nouvelle tentative ukrainienne d'attaquer la capitale. La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a qualifié l'incident de "nouvel acte terroriste". Car il visait des quartiers abritant des ouvrages d'infrastructure dont un aéroport accueillant entre autres des vols étrangers, a souligné la responsable. Cela en fait un acte de terrorisme international.D'après la diplomate, la communauté internationale doit se rendre compte que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu, financent un régime terroriste. L'Ukraine reçoit en effet des armes achetées par l'Occident.Le 30 mai, Moscou avait également été visée par une attaque de drones. Deux immeubles avaient été endommagés, présentant des dégâts "mineurs", aucun blessé sérieux n’était à déplorer, selon le maire.

