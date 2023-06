https://fr.sputniknews.africa/20230613/la-cote-divoire-et-le-congo-signent-plusieurs-accords-de-cooperation-1059880226.html

La Côte d’Ivoire et le Congo signent plusieurs accords de coopération

Treize accords bilatéraux de coopération ont été signés, lundi à Abidjan, entre les gouvernements des Républiques de Côte d’Ivoire et du Congo, à l’occasion de... 13.06.2023, Sputnik Afrique

Ces accords, qui visent à renforcer, d’une part, la coopération existant entre les deux pays dans plusieurs domaines et, d’autre part, à établir de nouveaux partenariats, ont été signés en présence du Président de la République Alassane Ouattara et de son homologue congolais. Il s’agit de l’accord-cadre de coopération entre les gouvernements de Côte d’Ivoire et du Congo, de l’accord relatif à l’exemption des visas pour les détenteurs de passeport diplomatique ou de service, et de l’accord en matière de lutte contre la criminalité. On dénombre des accords en matière de fonction publique et de modernisation de l’administration, en matière de transport, dans le domaine de la promotion immobilière et dans celui de l’agriculture. Des accords en matière de développement et de promotion des petites et moyennes entreprises, en matière d’artisanat, dans le domaine des loisirs et un accord de coopération technique dans le domaine de l’élevage et de la production animale ont été également signés. Enfin, un protocole d’accord entre PETROCI holding de Côte d’Ivoire et la Société nationale de Pétrole du Congo (SNPC) et un accord de coopération entre le Port autonome d’Abidjan (PAA) et le Port autonome de Pointe Noire du Congo ont été paraphés. Le Président congolais est arrivé lundi à Abidjan pour une visite de trois jours, du 12 au 15 juin. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la redynamisation de la coopération entre les deux pays et du renforcement des liens d'amitié et de solidarité qui existent entre les peuples ivoirien et congolais. L'agenda de travail du président congolais en Côte d'Ivoire prévoit, entre autres, des entretiens en tête-à-tête avec son homologue Alassane Ouattara sur les questions d'intérêt commun liées à l'actualité du monde et du continent africain. Forte de six membres du gouvernement, la délégation qui accompagne le chef de l'Etat congolais devrait explorer avec la partie ivoirienne, les potentialités d'investissements et les perspectives d'une collaboration contribuant au développement des deux Etats.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

