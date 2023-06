https://fr.sputniknews.africa/20230604/lafrique-noubliera-jamais-lurss-et-la-russie-selon-lambassadeur-equatoguineen-a-moscou-1059711706.html

L’Afrique "n’oubliera jamais l’URSS et la Russie", selon l’ambassadeur équatoguinéen à Moscou

L’Afrique "n’oubliera jamais l’URSS et la Russie", selon l’ambassadeur équatoguinéen à Moscou

L’Afrique n’oubliera jamais l’URSS et la Russie parce que c’est son ami fidèle, affirme l’ambassadeur de Guinée équatoriale à Moscou. Aussi peut-on dire que... 04.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-04T17:05+0200

2023-06-04T17:05+0200

2023-06-04T17:05+0200

sommet russie-afrique 2023

opinion

russie

guinée équatoriale

brics

afrique subsaharienne

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104096/05/1040960587_0:82:2561:1522_1920x0_80_0_0_91f5f2879ff2ab7e1293487b1b144816.jpg

La conférence intitulée "Russie-Afrique: perspectives de la coopération" organisée vendredi 2 juin dans le cadre de la semaine de la culture africaine KizzAfro Art a offert l’occasion à Sputnik de s’entretenir avec l’ambassadeur équatoguinéen à Moscou Luciano Nkogo Ndong Ayecaba.Le chef de la mission diplomatique, qui s’exprime aisément en russe, a commencé par déplorer la dislocation de l’Union soviétique laquelle, tout comme la Russie, était "l’ami le plus important du continent africain et a aidé à libérer l’Afrique".Bien qu’après la désagrégation de l’URSS la Russie ait temporairement oublié l’Afrique, celle-ci "n’oubliera jamais la Russie et l’URSS parce que nous savons que c’est notre ami fidèle".Le diplomate a salué à ce propos la tournée africaine de Sergueï Lavrov parce qu’en Afrique le ministre russe est comme "à domicile chez un ami".Le dernier déplacement de M.Lavrov l’a conduit en Afrique du Sud où il a participé à une rencontre des ministres des Affaires étrangères du groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud).Cette institution a été vivement saluée par M.Nkogo Ndong Ayecaba, car elle offre une alternative à de nombreux pays, notamment africains.Sans choix, "c’est comme en prison"Qu’attendre du sommet Russie-AfriqueLe diplomate a également évoqué la tenue à Saint-Pétersbourg d’un forum économique en juin et du deuxième sommet Russie-Afrique en juillet, les deux événements étant des forums importants pour l’Afrique."Celui de juillet est plus important pour nous parce que des questions à la fois humanitaires et politiques seront abordées pendant ses travaux. Je suis convaincu qu’une délégation importante de notre pays participera à ce sommet Russie-Afrique", a avancé l’ambassadeur équatoguinéen.Selon lui, la sécurité sera au cœur des débats.

russie

guinée équatoriale

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, russie, guinée équatoriale, brics, afrique subsaharienne, international