Burkina: 33 personnes tuées dans une nouvelle attaque terroriste

Le gouverneur de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga a indiqué qu'une attaque "lâche et barbare" a visé des paysans, exploitants agricoles du village de Youlou, dans le département de Tchériba, région de la Boucle du Mouhoun, jeudi en fin de soirée.Le bilan provisoire fait état de trente-trois personnes tuées, a indiqué le gouverneur Bassinga.Le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun a présenté, au nom du gouvernement, ses condoléances aux familles et aux proches des victimes.Il a rassuré les populations que des actions de sécurisation sont en cours et les invite à redoubler de vigilance et à poursuivre la collaboration avec les forces combattantes "pour une victoire totale contre le terrorisme et un retour définitif de la paix et de la sécurité dans la région".Le pays est régulièrement la cible des exactions des groupes terroristes depuis 2015.Selon l’indice global du terrorisme publié en début de semaine par l’Institut pour l’économie et la paix (IEP), le Burkina Faso est le deuxième pays le plus touché par le terrorisme en 2022, avec 310 incidents terroristes ayant fait 1.135 morts et 496 blessés.Les exactions des groupes armés terroristes ont entrainé le déplacement de plus de deux millions de personnes.

