Algérie: un officier de l'armée tué dans un accrochage

Un officier de l'armée algérienne a été tué mercredi dans une région à plus de 200 km au sud-ouest d'Alger lors d'un accrochage avec des islamistes armés, a... 12.05.2023, Sputnik Afrique

L'officier, un capitaine, participait à une opération de "fouille et de ratissage" menée par une unité de l'armée dans une zone boisée près de Tissemsilt, a précisé le ministère dans un communiqué. Cette opération a permis d'encercler le "groupe terroriste" et d'en capturer les quatre membres, parmi lesquels un islamiste armé qui a pris le maquis en 2003, a ajouté cette source. Le Président Abdelmadjid Tebboune, qui est également ministre de la Défense, a adressé un message de condoléances aux membres de l'armée et à la famille de la victime, selon la télévision nationale. L'armée algérienne annonce régulièrement avoir arrêté ou tué des "terroristes", terme utilisé par les autorités pour désigner des islamistes armés restés actifs depuis la guerre civile (1992-2002). Cette "décennie noire" a fait quelque 200.000 morts, selon un bilan officiel. Malgré la Charte pour la paix et la réconciliation de 2005 censée permettre de tourner la page des violences, des groupes armés continuent de mener des opérations sporadiques. Début janvier, le ministère de la Défense avait indiqué que 39 "terroristes" avaient été "mis hors d'état de nuire", lors d'opérations menées par l'armée durant l'année 2022.

