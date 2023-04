https://fr.sputniknews.africa/20230404/la-russie-negocie-avec-lafrique-du-sud-les-exportations-de-vaccins-veterinaires-1058402688.html

La Russie négocie avec l’Afrique du Sud les exportations de vaccins vétérinaires

De la viande et des vaccins russes pour les animaux pourraient être livrés en Afrique du Sud si les parties se mettent d’accord. 04.04.2023, Sputnik Afrique

Les autorités russes et sud-africaines discutent des livraisons des produits carnés et vaccins vétérinaires en Afrique du sud, a fait savoir le service russe de Surveillance Vétérinaire et Phytosanitaire. Il précise avoir transmis à Pretoria des documents relatifs à ce projet.Les négociations ont eu lieu dans le cadre de la réunion du comité intergouvernemental mixte sur la coopération commerciale et économique. Moscou a remis des documents servant à évaluer le risque d'exporter de la viande de bœuf, de porc et de volaille de Russie vers l'Afrique du Sud.Selon le communiqué russe, Pretoria analysera ces documents ainsi que la possibilité d’harmonisation des exigences pour l'importation de produits de l'élevage. La certification de ce nouvel accord sera envisagée après l’analyse des risques.Produits de la pêche et des céréalesLa Russie a également reçu des informations sur l’accès au marché sud-africain des produits de la pêche, sur les exigences en matière de céréales importées et des produits de sa transformation, ainsi que sur l'utilisation de pesticides et de produits agrochimiques.Pretoria, quant à elle, a promis d'envoyer prochainement ses commentaires sur le projet de certificat vétérinaire pour la fourniture d'embryons de moutons d'Afrique du Sud à l'Union économique eurasienne. Ce projet a été proposé par la Russie.Pour finir, Pretoria a demandé d'étendre l'approvisionnement en avocats sur le marché russe, ainsi que de commencer les livraisons de noix et de gingembre. Moscou a déclaré qu'il n'y avait pour le moment aucune restriction à l'approvisionnement en fruits et légumes d'Afrique du Sud vers la Russie.

