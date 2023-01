https://fr.sputniknews.africa/20230125/japon-18-marins-portes-disparus-suite-au-naufrage-dun-cargo-1057702758.html

Japon: 18 marins portés disparus suite au naufrage d'un cargo

Les garde-côtes japonais sont à la recherche de 18 membres d'équipage d'un navire cargo ayant coulé au large du sud-ouest de l'archipel nippon, en mer de Chine... 25.01.2023, Sputnik Afrique

japon

international

"A 07H14 du matin (mardi 22H14 GMT), quatre ressortissants chinois ont été secourus mais nous cherchons toujours les 18 autres membres d'équipage", a indiqué une porte-parole des garde-côtes japonais. "Un avion est déjà sur place et deux bateaux sont en route", a-t-elle ajouté. Le navire cargo, identifié par les garde-côtes comme le Jintan, enregistré à Hong Kong, a émis un SOS à 23H15 mardi heure japonaise (14H15 GMT), selon les garde-côtes nippons. Il se trouvait dans une zone difficile d'accès, à environ 110 km à l'ouest des îles Danjo, un micro-archipel reculé et inhabité au sud-ouest du Japon. Ce naufrage est survenu alors qu'une vague de froid touche une grande partie du Japon et que les températures de jour dans certaines des îles à proximité du bateau atteignaient à peine 3°C. Selon les garde-côtes japonais, l'équipage du Jintan comprenait au total 14 Chinois et 8 Birmans.

japon

japon, international