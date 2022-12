https://fr.sputniknews.africa/20221219/le-cholera-fait-20-morts-dans-le-sud-du-nigeria-1057315971.html

Le choléra fait 20 morts dans le sud du Nigeria

Le choléra fait 20 morts dans le sud du Nigeria

Au moins 20 personnes ont succombé à ce jour à une épidémie de choléra dans l'Etat nigérian de Cross River (sud-est), a annoncé dimanche une responsable... 19.12.2022, Sputnik Afrique

nigeria

afrique subsaharienne

Janet Ekpenyong, directrice de l'Agence de développement des services de santé primaires de Cross River a indiqué que les autorités locales avaient lancé une enquête sur l'épidémie enregistrée dans dix villages de la zone de gouvernement local d'Abi entre jeudi et samedi. Plus de 30 personnes ont été à ce jour hospitalisées en raison de l'épidémie, a fait savoir Mme Ekpenyong, qui a noté que des ressources humaines et matérielles avaient été déployées dans les villages affectés pour empêcher la propagation de cette maladie très virulente. La responsable a noté que des décès auraient pu être évités si les protocoles sanitaires étaient respectés dans les villages touchés. "Nous mettons en œuvre tous les moyens possibles pour stopper la transmission dans la communauté en sensibilisant la population aux manières possibles de maîtriser la maladie", a-t-elle souligné. Mme Ekpenyong a expliqué qu'une équipe d'intervention, des représentants de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Croix-Rouge nigériane ainsi que des experts du programme sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène lancé plus tôt par le gouvernement nigérian étaient sur le terrain pour apporter leur soutien aux habitants des villages affectés.

