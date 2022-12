https://fr.sputniknews.africa/20221215/crise-de-lelectricite-en-afrique-du-sud-demission-du-pdg-de-la-compagnie-publique-eskom-1057279722.html

Crise de l'électricité en Afrique du Sud: Démission du PDG de la compagnie publique "Eskom"

Crise de l'électricité en Afrique du Sud: Démission du PDG de la compagnie publique "Eskom"

L’année 2022 est celle où la crise de l’électricité a atteint son summum en Afrique du Sud. Les coupures de courant imposées par Eskom n'ont jamais été aussi... 15.12.2022, Sputnik Afrique

Le PDG de la compagnie publique d’électricité sud-africaine "Eskom", Andre De Ruyter, a démissionné le 15 décembre de ses fonctions sur fond d’aggravation de la crise de l'électricité en Afrique du Sud.L'approvisionnement du pays en électricité n’a cessé de se détériorer depuis l’hiver dernier (mai-octobre), Eskom ayant décidé de passer aux niveaux supérieurs de délestages électriques, appelés "loadsheddings", après les nombreuses pannes qui ont plombé sa capacité de production.Selon le ministre des Entreprises publiques, Pravin Gordhan, "M. de Ruyter a porté un énorme fardeau au nom de l'Afrique du Sud" en assumant la direction de la compagnie publique qui fait face à d’énormes difficultés.Pour sa part, la présidente de la commission des entreprises publiques au sein du Parlement, Khaya Magaxa, a souligné que M. de Ruyter n'a pas été en mesure de "résoudre l'aggravation du problème de délestage selon les délais qu'il avait donnés".La démission de Ruyter survient seulement trois semaines après que le directeur exécutif d'Eskom, Jan Oberholzer, a annoncé son intention de prendre sa retraite durant les premiers mois de l’année prochaine.Par ailleurs, Eskom a accepté les démissions de son chef de génération, Philip Dukashe, du chef de génération par intérim, Rhulani Mathebula, ainsi que du directeur du nucléaire, Riedewaan Barkadien.Le passage récent au niveau 6 sur 8 des coupures de courant est vécu par les Sud-africains et les entreprises comme un vrai cauchemar, suscitant colère et indignation dans un pays considéré comme l’un des plus industrialisés d’Afrique.La pénurie d'énergie a ainsi lourdement pesé sur la confiance des investisseurs et la production des entreprises durant le 2ème trimestre de cette année, ce qui a causé une contraction de l'économie de 0,7 %, selon les chiffres de l’Agence sud-africaine des statistiques "Stats SA".Le gouverneur de la Banque centrale, Lesetja Kganyago, a confié ainsi que la croissance de l'économie sud-africaine sera sérieusement ébranlée en 2022, le pays ayant éprouvé sa plus longue période de délestages électriques. Ses prévisions de croissance ont été revues à la baisse de 2,5 % à 1,9 %.

