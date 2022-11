https://fr.sputniknews.africa/20221112/le-president-angolais-au-rwanda-pour-une-mediation-entre-le-kigali-et-kinshasa-1056793169.html

Le Président Angolais au Rwanda pour une médiation entre le Kigali et Kinshasa

Le Président Angolais au Rwanda pour une médiation entre le Kigali et Kinshasa

Selon des sources gouvernementales rwandaises, le Président angolais devra tenir des entretiens avec son homologue rwandais, Paul Kagame, axés sur les moyens... 12.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-12T07:26+0100

2022-11-12T07:26+0100

2022-11-12T07:26+0100

afrique subsaharienne

angola

rwanda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1056793021_0:52:2776:1614_1920x0_80_0_0_28baf31be0e622229f2952cd6cfbfc12.jpg

Le Président angolais João Lourenço est arrivé le 11 novembre à Kigali pour tenter une médiation entre le Rwanda et la République démocratique du Congo (RDC), dans le cadre des efforts régionaux visant la résolution de la crise entre les deux pays voisins.M. Lourenço, qui préside la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) et sert de facilitateur des efforts de paix entre le Rwanda et la RDC, à travers la feuille de route de Luanda, avait organisé une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, qui s'est soldée par un accord sur la cessation des hostilités.La CIRGL a été créée dans le but de résoudre les questions de la paix et de sécurité, après les conflits politiques qui ont marqué la région en 1994.Outre l'Angola, le Rwanda et la RDC, la Conférence comprend également la République centrafricaine, le Soudan, le Soudan du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie et la République du Congo.

afrique subsaharienne

angola

rwanda

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique subsaharienne, angola, rwanda