https://fr.sputniknews.africa/20221104/le-chancelier-allemand-en-chine-pour-demander-des-relations-commerciales-equitables-1056717591.html

Le chancelier allemand en Chine pour demander des relations commerciales "équitables"

Le chancelier allemand en Chine pour demander des relations commerciales "équitables"

"Davantage" de coopération malgré des "points de vue différents": la visite d’Olaf Scholz en Chine survient juste après la reconduction du Président Xi à la... 04.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-04T09:54+0100

2022-11-04T09:54+0100

2022-11-04T09:54+0100

chine

allemagne

économie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1056717445_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f834ac7af0299e23cfc714e514244f99.jpg

Le Président chinois Xi Jinping a reçu ce 4 novembre à Pékin le chancelier allemand, premier dirigeant de l'UE et du G7 à se rendre en Chine depuis le début de la pandémie."Il est bon que nous puissions échanger ici sur toutes les questions, y compris celles pour lesquelles nous avons des points de vue différents. C'est à cela que sert l'échange", a dit Olaf Scholz à son interlocuteur.Le chancelier a demandé à la Chine des relations commerciales et économiques "équitables", basées sur la "réciprocité"."Nous ne sommes pas des partisans d'un découplage" des relations économiques avec la Chine, a déclaré Olaf Scholz avant un entretien avec son homologue chinois Li Kepiang à Pékin, "mais il est aussi clair pour nous que cela est lié à des relations économiques équitables, avec une réciprocité, à la question d'une ouverture réciproque aux investissements".Pour sa part, Xi Jinping a estimé que le déplacement de M. Scholz "renforçait la coopération pratique" avec l'Allemagne, selon des propos rapportés par la télévision publique chinoise.Perte de confiance?La visite d’Olaf Scholz survient juste après la reconduction du Président Xi à la tête du Parti communiste chinois et du pays, est vue d'un œil critique en Allemagne, mais aussi en France, à Bruxelles et Washington."Avec son voyage en Chine, le chancelier poursuit une politique étrangère qui conduit à la perte de confiance en Allemagne chez nos partenaires les plus proches", a fustigé un député de l'opposition, Norbert Röttgen, déplorant "une démarche solitaire".Même au sein de la coalition gouvernementale, les avertissements sont de mise: la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a exhorté à "ne plus dépendre d'un pays qui ne partage pas nos valeurs", au risque de se rendre "politiquement vulnérables au chantage".Tentant de calmer les esprits, M. Scholz a promis "de ne pas faire l'impasse sur les controverses" durant cette visite."Si la Chine change, nos relations avec la Chine doivent changer aussi", a admis le chancelier allemand, esquissant un prudent changement de cap.

chine

allemagne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

chine, allemagne, économie