https://fr.sputniknews.africa/20221031/la-flambee-du-dollar-assombrit-les-perspectives-economiques-americaines-previennent-les-economistes-1056680586.html

La flambée du dollar assombrit les perspectives économiques américaines, préviennent les économistes

La flambée du dollar assombrit les perspectives économiques américaines, préviennent les économistes

La flambée du dollar assombrit les perspectives économiques américaines et porte atteinte aux objectifs de la Réserve Fédérale, ont prévenu plusieurs... 31.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-31T06:59+0100

2022-10-31T06:59+0100

2022-10-31T06:59+0100

international

économie

dédollarisation

dollar us

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1045587973_0:203:1920:1283_1920x0_80_0_0_4177f158e54a2168fe6db658bb148dc3.jpg

Un dollar fort est susceptible de peser négativement sur les perspectives économiques américaines et pourrait modifier le niveau auquel la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt, ont souligné les économistes américains.Près de la moitié des économistes interrogés par Bloomberg ont affirmé que les retombées internationales d'un dollar fort risquent d'impacter négativement le pays au cours des 18 prochains mois et d'affecter la politique monétaire menée par la Réserve Fédérale (Fed).Seuls 28% ont estimé que la force du billet vert n'aurait probablement aucun impact.Le dollar a augmenté d'environ 13% cette année par rapport aux autres grandes devises dans un contexte de tensions géopolitiques suite à la situation en Ukraine et au moment où la Fed augmente agressivement les taux d'intérêt pour contenir un taux d'inflation qui a atteint son plus haut niveau depuis 40 ans.Les responsables de la Fed devraient procéder à une nouvelle hausse du taux directeur de 75 points de base mercredi prochain.Les dernières prévisions de la banque centrale montraient des taux atteignant 4,4 % d'ici la fin de l'année, passant d'une fourchette cible actuelle de 3 % à 3,25 %, et atteignant 4,6 % en 2023.Le président de la Fed Jerome Powell et ses collègues tentent d'atténuer les pressions sur les prix en resserrant délibérément les conditions financières aux États-Unis, dont la valeur du dollar est une composante importante."Ils sont conscients qu'il y a des retombées, mais n'ont aucun moyen de faire face ouvertement à ces risques compte tenu de leurs propres mandats nationaux," a expliqué Swonk.Les économistes étaient divisés sur la gravité des tensions financières, la majorité voyant un impact sur les décisions de la banque centrale.Selon les résultats de l'enquête, 44% ont déclaré qu'ils pensaient que la Fed pourrait pleinement poursuivre son resserrement agressif des taux malgré d'éventuelles tensions, tandis que 38% ont affirmé que les décideurs seraient contraints de réduire les taux plus tôt que prévu et 18% ont estimé que la Fed ne serait pas en mesure de relever les taux autant que prévu.Les économistes interrogés s'attendent à ce que les taux culminent à 5 % au début de l'année prochaine et la majorité s'attendent maintenant à une récession américaine et mondiale.Un certain nombre d'éminents économistes, dont Nouriel Roubini, ont averti que les troubles des marchés financiers pourraient amener la Fed ainsi que d'autres banques centrales à faire marche arrière dans la lutte contre l'inflation."Vous avez une institution financière majeure qui pourrait craquer à l'échelle mondiale, pas aux États-Unis peut-être maintenant, mais certainement à l'échelle internationale", a estimé Roubini.Les tensions financières ont été plus palpables récemment au Royaume-Uni, où la Banque d'Angleterre a dû intervenir pour soutenir les marchés, et Liz Truss a démissionné de son poste de Premier ministre après seulement 44 jours au pouvoir suite à l'échec de son plan économique à faible taux d'imposition qui a ébranlé la confiance des investisseurs.Les deux tiers des économistes ont déclaré que les turbulences du marché britannique sont le résultat des politiques britanniques, par opposition au resserrement de la Fed et au renforcement du dollar.L'enquête de Bloomberg a été menée auprès de 40 économistes du 21 au 26 octobre.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

international, économie, dédollarisation, dollar us