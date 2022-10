https://fr.sputniknews.africa/20221028/la-coree-du-nord-tire-un-missile-balistique-non-identifie-selon-seoul-1056652415.html

La Corée du Nord tire un missile balistique "non identifié", selon Séoul

La Corée du Nord tire un missile balistique "non identifié", selon Séoul

La Corée du Nord a tiré un missile balistique "non identifié", a annoncé le 28 octobre l'armée sud-coréenne, sur fond de craintes d'un nouvel essai nucléaire... 28.10.2022, Sputnik Afrique

"La Corée du Nord a tiré un missile balistique non identifié" vers la mer du Japon, a indiqué l'état-major interarmées sud-coréen sans donner plus de détails.Ce tir intervient tout juste après une rencontre entre les vice-ministres des Affaires étrangères des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud."Nous sommes convenus de renforcer encore la coopération (...) afin que la Corée du Nord mette immédiatement fin à ses activités illégales et reprenne les pourparlers de dénucléarisation", a déclaré lors de cette rencontre le Sud-Coréen Cho Hyun-dong."Les trois pays se sont accordés sur la nécessité d'une réponse d'une force sans précédent si la Corée du Nord procède à son septième essai nucléaire", a-t-il dit à la presse.Un missile a survolé le Japon le mois dernier et la Corée du Nord a affirmé séparément avoir effectué des exercices nucléaires tactiques.Mardi, le Nord a procédé à environ 250 tirs, selon l'état-major interarmées sud-coréen (JCS), qui a qualifié ce geste de "violation manifeste" de l'accord de 2018, selon Yonhap.

