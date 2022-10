https://fr.sputniknews.africa/20221013/la-derniere-blague-delon-musk-vendre-un-parfum-pour-acheter-twitter-1056494563.html

La dernière blague d'Elon Musk: vendre un parfum pour acheter Twitter

La dernière blague d'Elon Musk: vendre un parfum pour acheter Twitter

Elon Musk a déclaré avoir vendu des milliers de flacons d'un parfum baptisé "Burnt hair" ("cheveux brûlés"), dernière affirmation fantasque du patron de Tesla... 13.10.2022, Sputnik Afrique

"Merci d'acheter mon parfum, pour que je puisse acheter Twitter", a-t-il tweeté mercredi.L'homme d'affaires est censé parvenir à un accord pour racheter le réseau social pour 44 milliards de dollars d'ici la fin du mois, faute de quoi un procès doit avoir lieu en novembre sur cette opération mouvementée.Il avait fait une offre d'acquisition acceptée par Twitter fin avril, avant de chercher à s'en extraire unilatéralement début juillet. La plateforme a porté plainte et Elon Musk a finalement assuré la semaine dernière que la transaction allait vraiment avoir lieu."10.000 bouteilles de Burnt Hair vendues" - "j'ai hâte de voir les articles dans les médias sur le million de dollars de Burnt Hair vendues", avait-il déjà tweeté mardi soir avec un smiley hilare."20.000!!", a-t-il lancé mercredi soir.Son profil affiche désormais la mention "vendeur de parfum" à ses quelque 108 millions d'abonnés, et un lien renvoie les utilisateurs sur la page de vente du produit, sur le site d'une de ses startups, The Boring Company.Avec ce nom, le domain des parfums est "inévitable" pour lui..."L'essence du désir répugnant", peut-on y lire au-dessus de la photo d'une fiole rouge de Burnt Hair, à vendre pour 100 dollars.Le milliardaire, aussi patron de SpaceX (fusées) et Neuralink (implants cérébraux), est un habitué des blagues rendues virales par ses nombreux fans. Il a déjà commercialisé dans le passé des produits saugrenus en référence à ses différentes frasques et traits d'humour. "Avec un nom comme le mien, il était inévitable que je me retrouve dans le secteur des fragrances --pourquoi je ne l'ai pas fait avant ("Musk" en anglais est musc) ?!", s'est-il encore exclamé sur sa plateforme favorite.

