Au Nigeria, 76 morts dans le naufrage de leur bateau vendredi

Soixante-seize personnes sont mortes dans le naufrage de leur bateau le 7 octobre dans l'État d'Anambra, dans le sud-est du Nigeria, a annoncé dimanche le... 10.10.2022

Quelque 85 personnes se trouvaient à bord du bateau qui circulait sur le fleuve Niger. L'Anambra est l'un des 29 États du Nigeria, qui en compte 36, dévastés par de fortes inondations depuis le début de la saison des pluies."À la suite de cette tragédie, l'Autorité des voies navigables du Nigéria et l'Agence nationale de gestion des urgences ont entrepris des missions de sauvetage et de récupération dans les meilleurs délais", a poursuivi M. Buhari."Dans l'attente de plus de détails, le Président a demandé à toutes les autres agences de sauvetage et de secours de se précipiter sur le site de l'accident", a fait savoir le communiqué de la Présidence."Le chef de l'État a également demandé aux agences compétentes du gouvernement fédéral du Nigeria de vérifier les protocoles de sécurité sur ces bateaux afin de s'assurer que de tels incidents soient évités à l'avenir", a fait savoir la même source."Je prie pour le repos des âmes des défunts et pour la sécurité de tous, ainsi que pour le bien-être des membres des familles des victimes de ce tragique accident", a déclaré le Président.

