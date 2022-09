Poutine: en Ukraine, l’armement russe s’oppose efficacement à celui de l’Occident

"Cela signifie que nous devons et pouvons étudier ces arsenaux et tout ce qui est utilisé contre nous pour augmenter qualitativement nos capacités et, sur la base de l'expérience acquise, améliorer, si nécessaire, notre équipement. C’est un processus naturel et, bien sûr, nous devons en profiter. Cela doit être fait aussi rapidement et efficacement que possible", a-t-il ajouté.