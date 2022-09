Une émission britannique propose de gagner le paiement de ses factures d’énergie

https://fr.sputniknews.africa/20220908/une-emission-britannique-propose-de-gagner-le-paiement-de-ses-factures-denergie-1056114110.html

Comme tous les pays européens, le Royaume-Uni fait face à une crise énergétique avec des factures qui s’envolent.Surfant sur cette tendance haussière, une initiative pour le moins originale a été prise par une émission de télévision locale.Baptisé This Morning et diffusé quotidiennement sur la chaîne britannique ITV, le programme propose aux participants du lundi au jeudi de faire tourner une roue, la "Roue de la Fortune", leur permettant de décrocher des lots. Les prix sont généralement de l’argent, mais le 5 septembre les téléspectateurs ont eu la surprise de voir une nouvelle récompense possible apparaître: le paiement des factures d’énergie jusqu’à fin 2022, relate le HuffPost.Un tolléSelon le média, beaucoup d’internautes ont critiqué cette idée en la qualifiant de "dystopique" et y voyant une maladresse.Cependant, le lendemain, l’émission est allée plus loin et a étendu le concept, remplaçant la mention "Energy bills" (factures d’énergie, en anglais) par "Household bills" (factures du foyer, en anglais). D’après la source, ces dernières incluent tous les frais du ménage: l’hypothèque, l’essence, la nourriture, le gaz et l’électricité.Le présentateur Phillip Schofield semble s’amuser des réactions des spectateurs en se demandant: "jusqu’à quel point certains vont-ils protester sur Internet?"Quoi qu’il en soit, le jeu du 7 septembre s’est déjà déroulé sans les lots "factures d'énergie" et "factures du foyer".Bien que l’animateur n’ait pas fait référence à ce changement, il a déclaré:Une flambée tarifaireLe 26 août, le régulateur britannique de l’énergie Ofgem a annoncé une hausse de 80% des prix du gaz et de l’électricité au Royaume-Uni à partir d’octobre. Le plafond de tarification autorisé va ainsi passer de 1.971 livres (2.263 dollars) par an par foyer moyen à 3.549 livres (4.075 dollars), selon la source.L’augmentation reflète l'envolée des cours mondiaux de gros du gaz depuis les déconfinements post-pandémie, et poussés à des niveaux record par les limitations de l'approvisionnement russe en gaz à destination de l'Europe depuis le début du conflit en Ukraine, d’après l'Ofgem.La prochaine hausse du plafond de facturation, qui entrera en vigueur en janvier 2023, devrait être annoncée le 24 novembre.Auparavant, le cabinet de conseil en énergie Auxilione avait prédit que la facture annuelle maximale autorisée pour la consommation d'énergie au Royaume-Uni serait de 5.066 livres (5.820 dollars) à partir de janvier et d'un record de 6.552 livres (7.528 dollars) à partir d'avril.

