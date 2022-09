https://fr.sputniknews.africa/20220908/les-moments-forts-des-exercices-strategiques-vostok-2022-1056114671.html

Les moments forts des exercices stratégiques Vostok 2022

Les exercices stratégiques Vostok 2022, ayant débuté le 1er septembre dans le Primorié, en Russie, sont arrivés à leur terme. Au cours de la cérémonie de... 08.09.2022, Sputnik Afrique

Cette année, Vostok 2022 a réuni des troupes, des forces opérationnelles et des observateurs de nombreux pays, dont l’Algérie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, l’Inde, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Chine, le Laos, la Mongolie, le Nicaragua, la Syrie et le Tadjikistan. 50.000 soldats et plus de 5.000 pièces d'armement et d'équipement militaire y ont participé. Vladimir Poutine et Sergueï Choïgou ont visité un des terrains d'entraînement pour observer les manœuvres. Retrouvez les moments forts des exercices dans cette vidéo de Sputnik.

