La police nigériane libère 15 enfants d'une trafiquante présumée

La police nigériane libère 15 enfants d'une trafiquante présumée

Les enfants, âgés de 4 à 15 ans, ont été libérés samedi d'une cachette dans la région d'Ikwerre, dans l'État de Rivers, à la suite d'un renseignement, a déclaré le chef de la police de l'État, Friday Eboka.Une femme de 44 ans qui se présentait comme "la sœur Maureen Wechinwu" a été arrêtée, a-t-il précisé.Les 15 enfants ont été enlevés à Rivers et dans un État voisin, a-t-il dit, ajoutant que la police avait déjà pu contacter les parents de cinq d'entre eux, et recherchait l'identité des 10 autres.Le trafic d'êtres humains au Nigeria vise souvent des jeunes filles et enfants, parfois envoyés à l'étranger avec de fausses promesses d'emploi ou d'autres opportunités.

