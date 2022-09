https://fr.sputniknews.africa/20220902/un-navire-transportant-des-cereales-ukrainiennes-sechoue-brievement-dans-le-bosphore---images-1056046712.html

Un navire transportant des céréales ukrainiennes s'échoue brièvement dans le Bosphore - images

Un navire transportant des céréales ukrainiennes s'échoue brièvement dans le Bosphore - images

Le trafic maritime dans le détroit d'Istanbul a été suspendu le 1er septembre à la suite d'un problème survenu avec un navire en provenance d'Ukraine... 02.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-02T09:29+0200

2022-09-02T09:29+0200

2022-09-02T09:29+0200

international

turquie

ukraine

céréales

navires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1045665911_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_331ff42581c9008db76e1e3f846adca3.jpg

Chargé de céréales, un navire en provenance d'Ukraine et à destination de la Turquie s'est échoué le 1er septembre dans le détroit du Bosphore, a annoncé la Direction générale de la sécurité côtière de Turquie sur Twitter.Cet incident a provoqué la fermeture temporaire du canal.Selon la source, le cargo de 173 m de long, baptisé Lady Zehma, a subi une panne de gouvernail et a tenté de jeter l'ancre pour reprendre le contrôle.Cependant, il a continué à dériver et s’est échoué à près de 45 m d’une plage dans la baie de Bebek, relate le Maritime Executive.La Direction générale turque de la sécurité côtière a alors déployé une demi-douzaine de remorqueurs et de bateaux de sauvetage.En fin de journée, le cargo faisait à nouveau route à faible allure, accompagné de plusieurs remorqueurs, selon le média, avant d’être ancré dans le port d’Istanbul.D’après l’agence italienne Agi, sa destination finale, avec 3.000 tonnes de céréales ukrainiennes à son bord, est le port de Ravenne, en Italie.Accords sur l’exportationLe 22 juillet, un accord signé par la Russie et l'Ukraine, et validé par l’Onu et la Turquie, a permis la reprise des exportations des céréales ukrainiennes bloquées dans les ports du pays depuis des mois.Des couloirs maritimes humanitaires ont ainsi été instaurés à partir de trois ports ukrainiens. Tous les navires sont inspectés par le Centre de coordination conjointe (CCC) avant d'être autorisés à franchir le détroit du Bosphore.

turquie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, turquie, ukraine, céréales, navires